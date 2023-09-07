سفارة روسيا: تسليم  قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا يكشف عدم إنسانية واشنطن

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان لها، إن قرار الإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بمقذوفات اليورانيوم المنضب يظهر عدم إنسانية النهج الأمريكي.

وأضافت السفارة، في بيانها على تيلغرام: "من الواضح أن واشنطن، المهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل وحتى تعريض مصير أجيال بأكملها للخطر".

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وشدد البيان على أن واشنطن، تقوم بشكل متعمد "بنقل أسلحة العمل العشوائي" إلى نظام كييف.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن الجانب الأمريكي "يعرف جيدا، أن انفجار هذه الذخيرة يؤدي لتشكيل سحابة إشعاعية متنقلة، وأن الغبار المشع يستقر في مختلف الأعضاء، ويسبب الأورام الخبيثة، كما يؤدي إلى تثبيط وظائف الجسم. في العراق ومنطقة البلقان لا يزال آلاف المدنيين يعانون من الأورام نتيجة استخدام الأمرdكيين لليورانيوم المنضب".

وأكد بيان السفارة الروسية على أن واشنطن بتزويد نظام كييف بهذه الذخيرة، تحاول خداع نفسها وترفض قبول فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وتابع البيان: "لن يتغير مسار العملية العسكرية الخاصة بسبب ذلك، وسيواصل الجيش الروسي بشكل منهجي طحن الأسلحة الغربية المقدمة لنظام زيلينسكي. الإدارة الأمريكية بهذا التصرف، تكشف عن وجهها الحقيقي وتؤكد أنها غير مبالية على الإطلاق بحاضر ومستقبل أوكرانيا وجيرانها الأوروبيين".

وكان البنتاغون قد أعلن يوم الأربعاء عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، ضمت لأول مرة قذائف اليورانيوم المنضب.

المصدر: تاس