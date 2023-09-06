"نيوزويك": أوكرانيا غير قادرة على تنفيذ أي عملية ضد شبه جزيرة القرم

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن محللين أن القوات الأوكرانية تفقد مواردها على الجبهة الجنوبية، وهي غير قادرة على شن أي عملية واسعة النطاق ضد شبه جزيرة القرم الروسية.

وأوضحت المجلة: "وفقا لفريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز لاهاي للدراسات الأمنية، فإن أوكرانيا غير قادرة الآن على تنفيذ عملية برمائية كبيرة بما يكفي لشن هجوم على شبه جزيرة القرم الروسية بمفردها".

وأضافت: "لا تمتلك كييف السفن أو الطائرات التي تحتاجها للحفاظ على سيطرتها على البحر بمفردها".

يشار إلى أنه في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء أسطول البحر الأسود مراقبة مستمرة للوضع من خلال جميع وسائط الاستطلاع في البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هذا الأمر مكّن الطيران البحري في 29-30 أغسطس الماضي، من إفشال محاولة إنزال مجموعة من القوات الخاصة الأوكرانية على ساحل شبه جزيرة القرم بهدف ارتكاب أعمال إرهابية.

ووصف نائب رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية، فلاديمير بوبكوف، القانون الأوكراني بشأن التقسيم الإداري الإقليمي لشبه الجزيرة بأنه ضرب من الجنون.

وأكد نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم، ليونيد إيفليف، في وقت سابق، ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن "إنهاء احتلال" شبه جزيرة القرم مسألة يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، أن روسيا لن تتخلى أبدا عن شبه جزيرة القرم، سواء دبلوماسيا أو عسكريا.

ومن المعروف أن شبه جزيرة القرم عادت لتكون منطقة روسية مجددا منذ مارس 2014 وذلك بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا.

من جهتها، صرحت موسكو مرارا أن سكان القرم صوتوا بشكل ديمقراطي لصالح إعادة التوحد مع روسيا، وذلك في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.

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المصدر: RT + مجلة "نيوزويك"