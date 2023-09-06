الأرجنتين تجرد أوغوستو بينوشيه من الأوسمة الحكومية الأرجنتينية

وقع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مرسوما حول تجريد الديكتاتور التشيلي الراحل أوغوستو بينوشيه من الأوسمة الحكومية الأرجنتينية.

وقالت غابرييلا سيروتي، المتحدثة باسم الرئيس فرنانديز للصحفيين، يوم الأربعاء: "يلغى حق بينوشيه وخلفه في استخدام شارتي التميز وسام مايو ووسام المحرر سان مارتين".

وأضافت أن "بينوشيه لا يستحق امتنان الأمة الأرجنتينية لأنه يعتبر شخصا مارس سياسة جعلت حياة الإنسان أسوأ، ومثلت تصرفاته إهانة للقيم والمبادئ الأساسية لبلادنا".

وجاء ذلك تزامنا مع الذكرى الـ 50 للانقلاب العسكري في تشيلي، الذي قاده الجنرال أوغوستو بينوشيه في عام 1973، الذي كان قائدا للقوات المسلحة في البلاد آنذاك.

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وفي سبتمبر 1973 أسقط بينوشيه الرئيس المنتخب اليساري سلفادور ألييندي في انقلاب عسكري مدعوما من قبل الولايات المتحدة، وحكم تشيلي حتى عام 1990.

وخلال فترة حكمه تعرض عشرات الآلاف من المواطنين للاغتيالات والاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري والاحتجاز في معتقلات في ظروف قاسية والتعذيب. وحسب تقديرات الحكومة التشيلية، تم خلال فترة حكمه إعدام ما لا يقل عن 3 آلاف شخص.

وفي عام 1998 اعتقل بينوشيه في بريطانيا بطلب من السلطات التشيلية الجديدة. وبدأت محاكمته بحوالي 300 تهمة جنائية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتهرب الضريبي وإهدار المال العام وغيرها. وهي لم تنته حتى وفاته في عام 2006 عن عمر 91 سنة.

المصدر: نوفوستي + RT