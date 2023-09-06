أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على موطئ قدم لها ضد لروسيا حتى ولو لوثت بالإشعاع الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون نقل مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "تعتزم الولايات المتحدة الحفاظ على موطئ قدم مناهض لروسيا تحت حكم المجلس العسكري لـ(فلاديمير) زيلينسكي، حتى وإن حصل تلويث إشعاعي للأراضي الأوكرانية".

وأضاف أن الذخائر العنقودية، وقذائف اليورانيوم المنضب البريطانية، التي تم نقلها إلى أوكرانيا في وقت سابق، لم ولن تساعد على تغيير مسار العملية الخاصة.

كما أشار إلى أن "السياسة الأنغلوسكسونية لاحتواء روسيا وصلت إلى مرحلة الموت.. وتم إلغاء جميع حزم المساعدات العسكرية الغربية السابقة إلى حد بعيد".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمقذوفات اليورانيوم المنضب في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار، وبحسب بيان صحفي، فإن الشحنات المعلن إرسالها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف لدبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.

المصدر: RT