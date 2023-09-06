المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد تصدر أمرا برفع قضية جنائية ضد وزير الدفاع الأوكراني الجديد

أصدرت المحكمة الأوكرانية العليا لمكافحة الفساد أمرا بفتح قضية جنائية بحق وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عميروف.

ووفقا لصحيفة Kommentarii، أمرت المحكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد بفتح قضية جنائية ضد عميروف بتهمة تجاوزه لصلاحياته وسوء استخدامها عندما شغل منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة.

ووفقا للصحيفة فإن عميروف متهم بالتواطؤ مع نوابه في بيع الكهرباء لشركات مرتبطة بشركة Centernergo بسعر أقل من سعر السوق بغية إخفاء سرقة ممتلكات الدولة، حيث منع عميروف انعقاد المجلس الإشرافي للشركة الذي كان من المفترض أن يناقش موضوع الاختلاسات المحتملة ولتقديم تقرير فيها إلى مجلس الوزراء الأوكراني للنظر فيها.

وبينت الصحيفة أن عميروف طرد عضو المجلس الإشرافي لشركة Centerenergo، الذي كشف عمليات الاحتيال.

وأضافت الصحيفة نقلا عن قرار المحكمة المؤرخ في الـ25 من أغسطس الماضي، أنه بحسب قاضي التحقيق فإن البيان المتعلق بالمخالفات الجنائية يحتوي على ظروف قد تشير إلى ارتكاب أفعال إجرامية".

وأكد القاضي وفقا لقرار المحكمة على أن مثل هذه الحالات تتطلب التحقق عن طريق اتخاذ الإجراءات الجنائية والتي تنص على إلزام الشخص المخول من طرف "المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد NABU " بإدخال معلومات في السجل الموحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة حول ارتكاب جريمة جنائية وبدء تحقيق ما قبل المحاكمة".

وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار استبدال رزنيكوف بالرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، رستم عميروف.

وفي اليوم التالي، أرسل رزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، وتمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 66 ألف عسكري، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.

المصدر: تاس