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البنتاغون: نحن على قناعة بأن أوكرانيا ستستخدم قذائف اليورانيوم المنضب بشكل مسؤول

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البنتاغون: نحن على قناعة بأن أوكرانيا ستستخدم قذائف اليورانيوم المنضب بشكل مسؤول
Globallookpress Joseph Clark/Dod
نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة على قناعة بأن أوكرانيا ستستخدم قذائف اليورانيوم المنضب بشكل مسؤول.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في حديث لشبكة "سي إن إن" عشية الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، يوم الأربعاء: "لا أريد استباق أي إعلانات لم يقم بها البنتاغون بعد اليوم، لكنني سأقول إن هذه الذخائر تستخدم تقليديا في الدبابات، وليس فقط تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة، بل وتلك التي سنقدمها لأوكرانيا".

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وتابعت: "وبما أنها مدرجة على الحزم التي سيتم الإعلان عنها اليوم أو في الأسابيع المقبلة، فإننا على قناعة تامة بأن الأوكرانيين سيستخدمونها بشكل مسؤول في قتالهم من أجل استعادة أراضيهم السيادية في الشرق والشمال أيضا".

وليست الولايات المتحدة الدولة الأولى التي قررت تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، حيث كانت بريطانيا قد أعلنت عن قرار مماثل في مارس الماضي.

ونددت روسيا بقرار تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، محذرة من آثار استخدامها على البيئة.

المصدر: "سي إن إن"

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