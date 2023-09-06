وزير خارجية قبرص يستقبل السفير عبد الله الخرافي لإدانة الهجوم على سياح كويتيين

التقى وزير خارجية قبرص كونستانيتوس كومبوس اليوم الأربعاء سفير الكويت لدى بلاده عبد الله الخرافي، لإدانة الهجوم على سياح كويتيين خلال أعمال عنف تلت مظاهرة مناهضة للمهاجرين بليماسول.

وأفادت صحيفة "الراي" بأن الوزير القبرصي التقى السفير عبد الله الخرافي بعدما قدمت الكويت احتجاجا على الهجوم الذي وقع عندما تحولت مسيرة مناهضة للمهاجرين إلى أعمال عنف جرى خلالها تخريب الممتلكات.

من جهته، كتب كومبوس في منصة "إكس" أن الديبلوماسيين عقدا "لقاء وديا وشاملا تم خلاله تجديد التأكيد على المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية".

هذا وأوضحت الوزارة أن "وزير الخارجية استغل هذه الفرصة لإدانة الحادث الأخير المؤسف ضد السياح"، كما أعرب كومبوس عن تمنيه زيارة الكويت في وقت قريب جدا.

ولم يتضح ما اذا كان تم تقديم اعتذار رسمي الى الكويت بسبب هذا الهجوم.

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم الأحد الماضي أنها تلقت احتجاجا دبلوماسيا من دولة خليجية لم تحددها، حيث قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كيرياكوس كوروس على منصة "إكس" يومها إن مجموعة من السياح غادرت قبرص مباشرة بعد تعرضها لهجوم.

وأضاف: "لقد قطعوا إجازتهم لكي يغادروا على عجل وهم خائفون! لا أظن أنهم سيعودون إلى هنا في يوم من الأيام"، ونشر صورة لمجموعة من السياح في المطار، وقد جلس أحدهم على كرسي نقال، وقد لف ساعده بضمادة.





المصدر: "الراي" الكويتية