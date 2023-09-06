هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية في ماليزيا وعلى متنها 12 إسرائيليا

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية اليوم الأربعاء هبوطا اضطراريا في ماليزيا وعلى متنها 12 راكبا إسرائيليا.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" كانت الطائرة متجهة في رحلة من دبي إلى سنغافورة عندما أعاقتها الظروف الجوية القاسية، ما دفعها للهبوط الاضطراري غير المجدول في ماليزيا.

وأشار الموقع إلى أن الركاب بقوا في مقاعدهم داخل الطائرة مدة 5 ساعات خلال تواجدهم في ماليزيا إلى أن تمكنت الطائرة من الإقلاع مرة أخرى ومواصلة طريقها إلى سنغافورة.

ولفت الموقع إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية حافظت على اتصالها بأحد مواطنيها الذين كانوا على متن الرحلة منذ ساعات الصباح الأولى للحادث للتأكد من سلامة جميع مواطنيها".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تعليقا على الحادث: "تواصل وزارة الخارجية العمل لصالح الإسرائيليين في مثل هذه الحالات الاستثنائية، منذ اللحظة التي أصبح فيها خبر الحادث معروفا، أصدرت تعليماتي لمدير عام الوزارة رونان ليفي بالتحرك، لمعالجة الحادث والتأكد من سلامة جميع الإسرائيليين".

ومن جهته أجرى المدير العام لوزارة الخارجية تقييمات منتظمة للوضع مع قسم الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي، ومع البعثات الإسرائيلية في دبي وسنغافورة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة.

المصدر: موقع "إسرائيل 24"