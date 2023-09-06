وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

انطلق اليوم الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، في الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث عقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أنه سيبذل جهد واسع، لعقد اجتماع بشأن تنشيط مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هناك اتجاه لدعم القضية الفلسطينية من خلال تنشيط المبادرة.

وأكد أبو الغيط أنه سيتم الدعوة للاجتماع بدءا من الآن على أمل عقده في 18 سبتمبر الجاري، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستوجه دعوة إلى الاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والأردن.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يسفر الجهد العربي عن تحقيق نتائج في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، كما أشار أبو الغيط إلى "صعود ما يبدو أنه نظام دولي متعدد الأقطاب على السطح، لكن في حقيقة الأمر مازال هناك تأثير لبعض الدول الغربية على بعض المسارات".

وأكد أبو الغيط أن "وجود عالم متعدد الأقطاب سيخدم الجانب العربي، لكن ننتظر لتبلور هذا النظام"، مشددا على أنه "سوف يبزغ (النظام متعدد الأقطاب) ولا يوجد لدي شك في ذلك والوقت كفيل بهذا الأمر".

المصدر: RT