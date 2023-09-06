خبير عسكري روسي: لا يوجد ما يحل محل "مينيتمان 3" لدى الولايات المتحدة

أوضح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها ما يحل محل الصاروخ "مينيتمان 3" الذي تم اختباره اليوم، لذلك فهي مضطرة لإجراء هذا الاختبار.

جاء ذلك في تصريحات ليونكوف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن صواريخ "مينيتمان 3" قاربت على الخمسين عاما، حيث تعمل منذ سبعينيات القرن الماضي، لهذا يتم حل قضية إطالة عمر خدمة الصاروخ بهذه الاختبارات.

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ووفقا له، فقد توصلت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي مؤخرا إلى استنتاج أنه لم يعد من الممكن إطالة عمر "مينيتمان 3"، في الوقت الذي توقف فيه مشروع صاروخ Sentinel LGM35 الجديد في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تكون العينات الأولى من الصاروخ الجديد مجهزة بنفس الرؤوس الحربية التي يجهز بها "مينيتمان 3"، أي رؤوس W87-1 الحربية.

وأكد ليونكوف أن مختبر لوس ألاموس الوطني، الذي يقوم بتحديث هذه الرؤوس الحربية لم يقدم نسخة جديدة، ولهذا "لا يزال برنامج استبدال (مينيتمان 3) متوقفا، علاوة على أن منصات إطلاق هذه الصواريخ نفسها تتطلب إصلاحات كبيرة".

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت اليوم صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات في إطار اختباراتها.

المصدر: RT