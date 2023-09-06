بعد عملية الطعن بالساطور في القدس.. بن غفير يهدد ويتوعد

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على عملية الطعن بالساطور التي وقعت اليوم الأربعاء قرب باب الخليل في مدينة القدس.

وكتب بن غفير عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمنياتي بالشفاء للمصابين في عملية الطعن قرب باب الخليل، وبسبب مثل هذه الحالات بالتحديد أعمل جاهدا لتغيير المفهوم الذي كان موجودا في المنظمات التابعة لوزارة الأمن الوطني حتى اليوم. المكان الطبيعي للإرهابيين هو القبر، وإذا انتهى بهم الأمر في السجون، فيجب السماح لهم بالمعاناة قدر الإمكان، العالم كله يضحك على ظروف اعتقال الإرهابيين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: " وبمجرد أن يعلم الفلسطيني قبل خروجه لتنفيذ عملية ما أنه سيعاني في السجن، سوف يفكر مرتين قبل أن ينفذ، وفي حال قرر التنفيذ يكون مكان الأسرى الفلسطينيين هو المقبرة لكن إذا تم سجنهم فيجب أن نعمل على تنغيص حياتهم وزيادة معاناتهم بأكبر قدر ممكن".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم بوقوع ثلاث إصابات أحدها خطيرة بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم.

זו הסיבה שאני עובד כל כך קשה לשנות את הקונספציה שהייתה בארגונים שתחת המשרד לביטחון לאומי עד היום. מקומם הטבעי של מחבלים הוא בקבר, ואם הם הגיעו לבתי הכלא אז צריך לתת להם לסבול כמה שיותר. בכל העולם מצחקקים על תנאי המאסר שיש למחבלים בכלא הישראלי. pic.twitter.com/p7cXtb2SoZ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 6, 2023

المصدر: RT