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3 إصابات بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة والجيش الإسرائيلي يعتقل المشتبه به (فيديو)

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3 إصابات بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة والجيش الإسرائيلي يعتقل المشتبه به (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام بوقوع ثلاث إصابات أحدهم بحالة خطيرة بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، وسط اعتقال الشرطة الإسرائيلية المشتبه به.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في عملية الطعن بالقدس.

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وأعلنت مصادر عبرية اعتقال منفذ عملية الطعن قرب باب الخليل في مدينة القدس، دون توضيح حالته الصحية.

وأغلقت القوات الإسرائيلية بعد العملية أبواب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وسط انتشار القوات الأمنية بكثافة في محيط المكان.

المصدر: وسائل إعلام، RT

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