3 إصابات بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة والجيش الإسرائيلي يعتقل المشتبه به (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بوقوع ثلاث إصابات أحدهم بحالة خطيرة بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، وسط اعتقال الشرطة الإسرائيلية المشتبه به.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في عملية الطعن بالقدس.

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وأعلنت مصادر عبرية اعتقال منفذ عملية الطعن (17 عاما من سكان القدس الشرقية) قرب باب الخليل في مدينة القدس، دون توضيح حالته الصحية، أو معرفة دوافعه.

وأغلقت القوات الإسرائيلية بعد العملية أبواب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وسط انتشار القوات الأمنية بكثافة في محيط المكان.

إصابة 3 مسـ.ـتوطنين في عملية طـ‘ـعن قرب باب الخليل في #القدس المحتلة pic.twitter.com/L1QJynWww8 — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) September 6, 2023

#عملية_طعن_بالساطور 💪💪#القدس



إذاعة جيش الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن بالقدس إلى 3 أحدهم حالته خطيرة. pic.twitter.com/HpEawIdh3b — adnan hamarshe عدنان حمارشة (@AHamarshe) September 6, 2023

المصدر: وسائل إعلام، RT