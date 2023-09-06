وزير الخارجية التركي: النزاعات في شرقي سوريا هي البداية فقط

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن النزاعات في شرقي سوريا هي البداية فقط، محذرا من تداعيات أكثر خطورة.

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وأضاف فيدان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع: "يجب التوقف عن تصوير تنظيم "واي بي جي" الإرهابي على أنه قوة شرعية، وإلا فإن الاشتباكات التي نراها في دير الزور السورية هي مجرد بداية".

وتابع مخاطبا الولايات المتحدة: "ينبغي إنهاء سياسة القمع وخاصة ضد العرب في سوريا من قبل تنظيم "واي بي جي" الإرهابي"، مشيرا إلى أن "وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة غزت الأراضي العربية وأخضعتها".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى دمشق بخصوص مسألة التطبيع مع سوريا، إثر لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه على "النظام السوري التحرك وفق الحقائق على الأرض.. لأنه من المهم أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق".

كما أشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موقف إيجابي من الجانب السوري، نأمل أن يأخذوا مكانهم على الطاولة معنا ومع إيران وروسيا في مواصلة العملية"، معتبرا أنه "من المهم تهيئة الظروف المناسبة في سوريا، للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، وإحياء العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد، أن أكد على أن موضوع الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

جدير بالذكر، أن روسيا استضافت في ديسمبر من العام الماضي، أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري دفاع تركيا وسوريا، كما استضافت في مايو الماضي اجتماعا رباعيا ضم وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، في مسعى لإزالة الخلافات بين دمشق وأنقرة.

المصدر: RT+ Hurriyet