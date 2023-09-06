مسؤول إيراني يكشف عدد المشاركين في أربعينية الحسين بالعراق

قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان، إن 4 ملايين زائر إيراني وصلوا إلى العراق عبر الحدود البرية والجوية للمشاركة في مراسم الأربعين خلال العام الجاري.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: "عاد إلى البلاد حتى الآن 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 ملايين".

وأشار إلى أن معبر شلمجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر قائلا: "حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود شلمجة. بفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين".

ويشهد مقام الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في كربلاء، منذ ساعات الصباح الأولى، تدفقا لملايين المسلمين، لإحياء الأربعينية التي تصادف العشرين من شهر صفر من كل عام.

المصدر: ارنا