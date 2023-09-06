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خامنئي يشارك في أربعينية الإمام الحسين في طهران (فيديو)

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خامنئي يشارك في أربعينية الإمام الحسين في طهران (فيديو)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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أقيمت مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين اليوم الأربعاء بحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وحشد من الطلاب، في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

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وانطلقت مسيرة من ساحة الإمام الحسين في طهران، على طريق بطول 17 كيلومترا وصولا إلى مرقد "السيد عبد العظيم الحسني"، في مدينة ري جنوب العاصمة.

ومن بين المسؤولين المشاركين في المسيرة، القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، وقائد فيلق "محمد رسول الله" التابع للحرس الثوري العميد حسن حسن زادة.

ويشهد مقام الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في كربلاء، منذ ساعات الصباح الأولى، تدفقا لملايين المسلمين، لإحياء الأربعينية التي تصادف العشرين من شهر صفر من كل عام.

وتعتبر الأربعينية من أكبر التظاهرة عند المسلمين حول العالم، حيث تخرج مواكب العزاء، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى كربلاء، لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس.

المصدر: وكالة فارس

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