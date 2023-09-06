الأمن الروسي يعتقل مواطنا في روستوف نقل معلومات عن موقع عسكري إلى أوكرانيا

اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسية، أحد سكان مقاطعة روستوف، قام بنقل معلومات حول إحدى المنشآت العسكرية بإقليم كراسنودار إلى أوكرانيا، وتم فتح قضية جنائية تحت بند "الخيانة العظمى".

وقال ممثل الخدمة الصحفية للأمن الفيدرالي: "كما أثبت المحققون، كان أحد سكان منطقة روستوف يبلغ من العمر 23 عاما، يتواصل مع شخص يستخدم رقم هاتف أوكراني، ويقدم نفسه كممثل للتشكيلات العسكرية في أوكرانيا، وأعرب المواطن الروسي خلال المحادثة عن دعمه لأوكرانيا والأنشطة المناهضة لروسيا".

وأضاف: "جمع الرجل وسلم لممثل التشكيلات العسكرية الأوكرانية معلومات حول إحدى المنشآت العسكرية الموجودة على أراضي إقليم كراسنودار. ويمكن استخدام البيانات التي تلقاها الجانب الأوكراني من قبل قيادة القوات الأوكرانية لضرب هذه المنشأة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر في صفوف أفراد وتكنولوجيا القوات المسلحة الروسية".

وتم اعتقال المشتبه به وصودرت منه وسائل الاتصال المستخدمة للاتصال بممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية، كما تم رفع قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا "الخيانة العظمى"، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: نوفوستي