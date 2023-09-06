الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف "فاغنر" جماعة "إرهابية"

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية "جماعة إرهابية" قريبا.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن مشروع القرار بهذا الصدد سيقدم للبرلمان، وهو ينص على تصنيف أصول "فاغنر" على أنها "ممتلكات إرهابية"، ما سيسمح بمصادرتها.

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واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنشطة "فاغنر" في أوكرانيا وإفريقيا "خطرا على الأمن العالمي".

وأضافت أن "أنشطة "فاغنر" المستمرة المزعزعة للاستقرار تواصل خدمة أهداف الكرملين السياسية".

وكانت صحيفة "تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية كانت تعتزم تصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية، لكنها أجلت هذا الإجراء على خلفية تمرد "فاغنر" في روسيا في يونيو الماضي.

المصدر: "بي بي سي"