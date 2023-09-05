زعيم منظمة "Proud Boys" سابقاً يلقى أشد عقوبة في قضية اقتحام الكابيتول

أصدرت محكمة في مقاطعة كولومبيا الأمريكية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 22 عاما على إنريكي تاريو، الزعيم السابق لمنظمة "Proud Boys" (الفتية الفخورون)، لاقتحامه مبنى الكابيتول.

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، فإن الحكم الذي صدر بحق تاريو لدوره في أعمال الشغب التي وقعت قبل عامين، كان الأشد في هذه القضية. وقبل أيام قليلة من الحكم على تاريو، حكمت المحكمة على عضو بارز آخر في المجموعة يدعى إيثان نوردين بالسجن 18 عاما، وهو ثاني أقسى حكم.

وكما تذكر القناة التلفزيونية، طلبت النيابة العامة حبس الزعيم السابق لجماعة "الفتية الفخورون" لمدة 33 عاما.

ومعلوم انه في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية، مبنى الكابيتول بعد تجمع حاشد في واشنطن، وتوقف عمل الكونغرس لعدة ساعات.

ونتيجة لأعمال الشغب، توفي متظاهر وشرطي، وتوفي ثلاثة آخرون لأسباب لا علاقة لها بالعنف، وبعد أن قامت سلطات إنفاذ القانون بإخراج مثيري الشغب من مبنى الكونغرس، وافق البرلمانيون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ووجه مجلس النواب اتهامات لترامب بالتحريض على الفتنة، لكن مجلس الشيوخ برأه.

المصدر: RT