البنتاغون: لا يوجد أي شيء للإعلان عنه بشأن توريدات قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

امتنع البنتاغون عن الإعلان عن أي معلومات حول توريدات قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "ليس لدي ما أعلن عنه حتى اليوم بهذا الشأن".

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وأضاف: "إذا كان أو عندما سيكون لدينا أي إعلان عن إرسال المساعدات العسكرية الجديدة، فإننا سنقوم بذلك".

ويأتي ذلك على خلفية تقارير حول أن الولايات المتحدة قد تبدأ بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب هذا الأسبوع.

وسيكون من الممكن إطلاق قذائف اليورانيوم المنضب من دبابات "أبرامز" التي تخطط واشنطن لتقديمها لأوكرانيا قريبا.

وكانت بريطانيا قد زودت أوكرانيا بمثل هذه القذائف. ودانت روسيا تلك التوريدات، محذرة من تأثيرها على البيئة.

المصدر: نوفوستي