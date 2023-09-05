لابيد يؤكد أمام مستشاري بايدن "معارضته موافقة واشنطن على برنامج نووي سعودي"

اجتمع يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، زعيم المعارضة، يوم الثلاثاء، مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ومستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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ومن بين المسسؤولين الذين اجتمع بهم لابيد، آموس هوكشتاين، المستشار الخاص لشؤون الطاقة، وبريت ماكغورك، مبعوث بايدن الخاص للشرق الأوسط.

من جهته، أعرب لابيد خلال الاجتماعات عن معارضته احتمال أن توافق الولايات المتحدة على برنامج نووي سعودي في إطار مباحثاتها مع المملكة بشأن اتفاق مع إسرائيل.

وأوضح لابيد قائلا: "الديمقراطيات القوية لا تعرض مصالحها الأمنية للخطر في سبيل حل مشكلات سياسية"، وفق ما نقلت قناة "I24".

وأشار للأمريكيين إلى أنه "قلق من إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية"، معتبرا أن "هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر".

كما علق لابيد على اجتماعاته مع مستشاري الرئيس بايدن بالقول: "في إطار الاجتماع مع المبعوثين الخاصين، نوقشت قضايا إقليمية مختلفة تتعلق بالشرق الأوسط والخليج"، حيث شدد على "القيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة كديمقراطيات قوية"، طالبا "الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل في كل اتفاق مستقبلي، مثلما فعل كوزير خارجية ورئيس حكومة".

وحسب الإعلام العبري، فإن الأمريكيين حاولوا إقناع لابيد دعم الاتفاق مع السعودية، بعد أن فهموا أن معارضته يمكن أن تكون عائقا في طريق التوصل الى اتفاق.

ويجري لابيد زيارة سياسية إلى الولايات المتحدة، تهدف الى تعزيز علاقات تل أبيب وواشنطن.

وأفادت قناة "124" بأنه عقب الاجتماع، انطلق ماكغورك على رأس بعثة الى السعودية، وسيجتمع هناك مع بعثة فلسطينية.

المصدر: "I24"