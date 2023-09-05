ديوان المحاسبة الإيراني يتعهد بمواصلة العمل على تطوير علاقاته مع دول الجوار وتحديدا العراق

أكد رئيس ديوان المحاسبة الإيراني أحمد رضا دستغیب الیوم الثلاثاء، أن ديوان المحاسبة سيواصل مساعيه الرامية إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة ومن بينها العراق.

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وأضاف دستغیب خلال لقائه السفير العراقي لدى طهران نصیر عبد المحسن عبدالله، عشية أربعينية الحسيني، أن ديوان المحاسبة الإيراني يلعب دوره التيسيري لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والمجاورة، بصفته إحدى الدوائر الإشرافية في السلطة التشريعية.

وتطرق دستغيب إلى مجالات التعاون بين إيران والعراق في مجال التدقيق الحكومي في القضايا البيئية ومكافحة الإرهاب والسياحة الدينية، مؤكدا ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في هذه المجالات.

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و بدوره قال عبدالله إن القواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية الكثيرة بين البلدين تتطلب توسيع العلاقات بينهما قدر الإمكان في كافة المجالات الممكنة.

المصدر: وكالة أنباء فارس