 
مباشر

ديوان المحاسبة الإيراني يتعهد بمواصلة العمل على تطوير علاقاته مع دول الجوار وتحديدا العراق

أخبار العالم

ديوان المحاسبة الإيراني يتعهد بمواصلة العمل على تطوير علاقاته مع دول الجوار وتحديدا العراق
Gettyimages.ru
علم العراق وإيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzo0

أكد رئيس ديوان المحاسبة الإيراني أحمد رضا دستغیب الیوم الثلاثاء، أن ديوان المحاسبة سيواصل مساعيه الرامية إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة ومن بينها العراق.

إقرأ المزيد
إيران تصدر قرارا عاجلا لمواطنيها من زوار كربلاء للعودة من العراق قبل حلول الأربعين
إيران تصدر قرارا عاجلا لمواطنيها من زوار كربلاء للعودة من العراق قبل حلول الأربعين

وأضاف دستغیب خلال لقائه السفير العراقي لدى طهران نصیر عبد المحسن عبدالله، عشية أربعينية الحسيني، أن ديوان المحاسبة الإيراني يلعب دوره التيسيري لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة والمجاورة، بصفته إحدى الدوائر الإشرافية في السلطة التشريعية.

وتطرق دستغيب إلى مجالات التعاون بين إيران والعراق في مجال التدقيق الحكومي في القضايا البيئية ومكافحة الإرهاب والسياحة الدينية، مؤكدا ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم حول التعاون في هذه المجالات.

إقرأ المزيد
ضابط عراقي ينزل العلم الإيراني بعدما رفعه أحد زوار الأربعين في كربلاء ويثير جدلا كبيرا (فيديو)
ضابط عراقي ينزل العلم الإيراني بعدما رفعه أحد زوار الأربعين في كربلاء ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

و بدوره قال عبدالله إن القواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية الكثيرة بين البلدين تتطلب توسيع العلاقات بينهما قدر الإمكان في كافة المجالات الممكنة.

 

 

المصدر: وكالة أنباء فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا