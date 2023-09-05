بايدن يرشح وزير الخزانة السابق جاكوب ليو للعمل سفيرا لدى إسرائيل

ذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح وزير الخزانة السابق جاكوب ليو، للعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقد شغل جاكوب ليو منصب كبير موظفي البيت الأبيض، ومدير مكتب الإدارة والميزانية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وسيخلف السفير توم نايدز، الذي ترك المنصب في شهر يوليو. كما شغل ليو أيضا منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية خلال إدارة كلينتون.

وإذا وافق مجلس الشيوخ، على تعيين ليو، فسيكون واحدا من أبرز السفراء الأمريكيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات وتسهيل "اتفاقيات إبراهيم". كما أثار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في لقاء مع منسق البيت الأبيض بريت ماكغورك، أواخر شهر أغسطس، أهمية توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل شركاء إضافيين بالمنطقة مؤكدا أهمية الترتيبات الأمنية لهذا الغرض.

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المصدر: أ ب