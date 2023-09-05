وزير الداخلية الليبي: الوضع الأمني في ليبيا استثنائي ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة

أكد وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن تركيز الوزارة منصب على ضمان أمن العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار.

وقال الطرابلسي: "تركيزنا منصب على تأمين العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار"، مؤكدا أنه "عندما يتم تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات بدون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة".

وأضاف: "نحن على تواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقتين الشرقية والجنوبية".

وأردف: "نجحنا في معالجة قضايا متراكمة منذ العام 2012، وإحالتها إلى النيابة العامة"، لافتا إلى أن "بعض الجهات الأمنية سلمت المطلوبين من منتسبيها".

واستطرد وزير الداخلية: "الوضع الأمني في ليبيا استثنائي، ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة".

المصدر: RT