الأمم المتحدة بعد مواجهات تل أبيب: طرد الإريتريين يخالف القانون الدولي

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسرائيل لعدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال الشغب في تل أبيب مؤخرا، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستعد انتهاكا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في جنيف إنه"من المهم تحديد المسؤوليات عما حدث السبت"، محذرا من أن "أي قرار له تأثير على مجمل طالبي اللجوء الإريتريين أو أي حالة ترحيل، سيكون مخالفا للقانون الدولي ويمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة، لأن الوضع في إريتريا لا يزال على حاله".

بدورها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها من العدد المرتفع" للجرحى خلال أعمال الشغب التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.

وشددت على ضرورة "إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل".

واندلعت المواجهات السبت بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يقام فيها حدث مؤيد للنظام تنظمه سفارة إريتريا في إسرائيل.

واعتبرت الشرطة الإسرائيلية التجمع تظاهرة غير مرخص لها وأمرت بإخلاء الشارع. فوقعت مواجهات أسفرت عن نحو 140 جريحا. وبين الجرحى حوالى 12 طالب لجوء إريتريا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى سقوط 49 جريحا في صفوفها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن بلاده تدرس ترحيل نحو ألف إريتري شاركوا في أعمال الشغب معتبرا أن ما حدث تجاوز "الخط الأحمر".

المصدر: "أ ف ب"