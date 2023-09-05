اعتقال إسرائيليين حاولا تهريب متفجرات من الأردن لصالح حركة الجهاد

أعلن الشاباك الإسرائيلي اعتقال مواطنين إسرائيليين من منطقة طولكرم خلال تهريبهما أسلحة ومتفجرات لحركة الجهاد الإسلامي عبر الحدود الأردنية.

وحسب الشاباك فإن المعتقلين سامر فريد غنام كنوح، وأسامة نسيم غازي حاروف، المعروف بعلاقاته مع النشطاء الإرهابيين. كما تم اعتقال شخص آخر لم يذكر اسمه من منطقة طولكرم على خلفية القضية.

وقال الشاباك إن "هذا الحادث يوضح مرة أخرى جهود العناصر الإرهابية لتعزيز النشاط العسكري ضد جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل، بما في ذلك المحاولات المتكررة لتهريب الأسلحة غير القانونية عبر حدود البلاد".

وشدد على أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، سيواصلون العمل بحزم لكشف وإحباط أي نية لإدخال أسلحة من قبل عناصر إرهابية معادية في الخارج، مما يعرض أمن دولة إسرائيل ومواطنيها للخطر ومحاكمة هؤلاء النشطاء".

وفي 3 أغسطس، تم القبض على كنوح وحاروف وهما يقومان بتهريب أسلحة نارية ومتفجرات على الحدود الأردنية، وعثر بحوزتهما على أربعة مسدسات وأربع عبوات ناسفة.

واليوم الثلاثاء، تم تقديم لائحة اتهام ضد الاثنين في المحكمة المركزية في الناصرة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"