أردوغان: الأمم المتحدة اقترحت آلية لتحويل قيمة صادرات روسيا الغذائية عبر "سويفت"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأمم المتحدة اقترحت آلية عبر "سويفت" لتحويل قيمة الأغذية الروسية المستوردة، وتعمل على حل مسألة التأمين على السفن الروسية.

وأوضح الرئيس التركي في تصريح صحفي، أنه "بسبب العقوبات، لا تؤمن الشركات البريطانية على السفن المحملة بالمنتجات الروسية. وبسبب استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، أصبح من غير الممكن إجراء التحويلات المالية. والآن، وبفضل الجهود التركية وضعت الأمم المتحدة حدا لهذه المشكلة".

وتابع: "في 28 أغسطس اقترح الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش آلية وسطية ليس عبر "سويفت" مباشرة كما أراد الروس، لكنها ستكون فعالة، ومستمدة من نظام "سويفت".

وقال إن لروسيا شرطين أساسيين في ما يتعلق بصفقة الحبوب. الأول، يتمثل بربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، والثاني تأمين سفن الشحن.

وأضاف أردوغان أنه يعتزم بحث مسألة استئناف صفقة الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: "استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود يمثل أولوية للعالم أجمع. ونحن على اتصال مكثف مع الأمم المتحدة حول هذه القضية. وكما تعلمون ستنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر وسنناقش هذه المسألة أيضا".

وبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في سوتشي، صفقة الحبوب.

المصدر: وكالات