أنقرة: سنطلع الغرب على نتائج مباحثات بوتين أردوغان حول صفقة الحبوب

أعلن مصدر تركي مسؤول أن أنقرة ستطلع الغرب على نتائج مباحثات الرئيسين التركي والروسي حول إحياء صفقة الحبوب، مشددا على مواصلة أنقرة مساعيها لاستئناف العمل بالصفقة.

وأضاف المصدر في الوفد الفني التركي المشارك في مفاوضات إحياء صفقة الحبوب: "بالطبع سنقوم بإبلاغ الغرب.. سنواصل العمل حتى يتم تنفيذ حزمة المقترحات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.. صفقة الحبوب تمثل أولوية بالنسبة لنا".

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وذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية أن الرئيس أردوغان سيطلع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على نتائج مباحثاته مع نظيره الروسي أمس حول صفقة الحبوب وتطورات الملف الأوكراني.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس خلال اجتماع مع نظيره التركي في أول لقاء شخصي لهما بعد انقطاع لمدة عام، بأن روسيا لن تعود لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الغرب الشروط الروسية التي وعد بتنفيذها وكذب.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب.

كما أعلن بوتين بدء روسيا في غضون أسبوعين توريد الحبوب إلى ست دول إفريقية محتاجة بالمجان.

المصدر: نوفوستي