الكونغو.. اعتقال ضابطين قادا حملة قمع ضد احتجاجات أسفرت عن مقتل 43 شخصا

أعلنت سلطات الكونغو القبض على ضابطين رفيعي المستوى يوم الاثنين، شاركا في حملة قمع ضد الاحتجاجات الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصا وإصابة 56 آخرين بجروح خطيرة.

وقال وزير الداخلية الكونغولي بيتر كازادي، إن الشرطة اعتقلت القائدين مايك ميكومبي ودونات باويلي، اللذين يرأسان على التوالي وحدة الحرس الجمهوري وفوج القوات المسلحة الكونغولية في غوما، المدينة الشرقية التي اندلعت فيها أعمال العنف.

واستخدمت قوات الدفاع والأمن في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا القوة المميتة يوم الأربعاء الماضي لقمع احتجاجات مقررة ضد الأمم المتحدة في المدينة.

وقال وزير الداخلية إن وفدا حكوميا وصل إلى غوما يوم الإثنين، لعقد جلسات استماع وإجراءات أخرى "لتحديد المسؤولية".

وأضاف كازادي: "ليس لدينا مصلحة في إخفاء أي شيء. الحقيقة ستعرف كاملة". ودعت السلطات عائلات القتلى في غوما إلى تقديم معلومات للتحقيق.

وقتل 48 شخصا على الأقل، خلال قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية نظمت بدعوة من طائفة دينية، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون.

وتواجه بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" منذ عام 2022 احتجاجات، من أسبابها الشكاوى من فشل قوات حفظ السلام في حماية المدنيين من عنف المليشيات على مدى سنوات.

وأسفرت الاشتباكات التي تقع بين حركات التمرد والجيش، أو بين حركات التمرد في ما بينها، وكذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، عن مآس إنسانية متكررة.

المصدر: RT + أ ب