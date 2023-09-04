إسبانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد آخر في مقاطعة توليدو وسط إسبانيا، نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت جزءا كبيرا من البلاد، حسبما ذكرت قناة RTVE التلفزيونية يوم الاثنين.

وذكرت القناة التلفزيونية أن العاصفة تسببت بتوقف خدمة السكك الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس في جنوب إسبانيا.

وكانت مدريد وتوليدو (منطقة كاستيا لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي) الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة التي ضربت أنحاء واسعة من البلاد.

وفي مدريد وضواحيها، تم تسجيل 1390 نداء لرجال الإنقاذ يوميا، وفي توليدو – 225 نداء، وتعتزم السلطات المحلية في هذه المناطق مناشدة الحكومة المركزية لطلب إعلانها مناطق كوارث.

ومن المتوقع أن تقوم السلطات المركزية بتقييم الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في القطاعين العام والخاص وتحديد الأموال اللازمة للتعافي.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية الإسبان، ستنخفض كثافة هطول الأمطار في الأيام المقبلة، لكن الأمطار ستستمر في الجزء الأوسط من البلاد، في الشمال الغربي وفي الأندلس.

المصدر: RT