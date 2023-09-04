إصابة 23 شخصا في حادث اقتحام سيارة لمطعم في تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصا أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سيارة اقتحمت مطعم "دينيز" في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

#ÚltimaHora | El impactó de un auto contra un restaurante Denny’s en #Rosenberg, #Texas, ha dejado a al menos 23 personas heridas. pic.twitter.com/rmid0jbtRg — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 4, 2023

وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

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وأضاف أن "التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة".

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.

المصدر: قناة ABC الأمريكية