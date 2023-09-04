محاكمة مواطن سويدي بتهمة جمع معلومات لصالح روسيا

بدأت اليوم الاثنين محاكمة مواطن سويدي من أصل روسي، متهم بـ "جمع معلومات لصالح جهاز المخابرات العسكرية الروسية" منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

واتهم سيرغي سكفورتسوف، 60 عاما، بالقيام "بأنشطة استخباراتية غير قانونية جسيمة لصالح روسيا ضد السويد وضد قوة أجنبية"، وفقا للمدعي العام هنريك أولين الذي حدد القوة الأجنبية بأنها الولايات المتحدة.

وكان سكفورتسوف قد ألقي القبض عليه في نوفمبر الماضي مع زوجته في عملية جرت قبل الفجر في ناكا، خارج ستوكهولم.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن قوات النخبة من الشرطة انطلقت من مروحيتين من طراز بلاك هوك للقبض على الزوجين.

وسكفورتسوف محتجز منذ اعتقاله وينفي ارتكاب أي مخالفات، بحسب محاميته أولريكا بورغ. وأطلق سراح زوجته دون توجيه اتهامات إليها بعد تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.

وتجري وقائع المحاكمة في محكمة ستوكهولم الجزئية.

المصدر: أ ب