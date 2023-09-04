"بعصابة عين".. شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته (صور)

ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس في مناسبة عامة بالعاصمة برلين لأول مرة منذ إصابته بكدمات في الوجه، مؤكدا أنه يشعر بحالة جيدة.

وبحسب وكالة DPA الألمانية، قال شولتس ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارة لحضور مناسبة دينية في العاصمة برلين: "كل شيء على ما يرام، أنا بخير".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، نشر المستشار الألماني صورة توضح الإصابة التي تعرض لها في الوجه في صفحته على منصة "X" بعين واحدة، حيث غطى الثانية بعصابة عين سوداء اللون ليبدو كالقراصنة الذين نشاهدهم في الأفلام، وعلق: "إنني أتطلع إلى الميمات. شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه!".

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن شولتس "سقط خلال ممارسة رياضة الركض، ويعاني رضوضا في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده المقررة خلال النهار". وأشارت إلى أنه يعتزم العودة إلى ممارسة عمله يوم الاثنين 4 سبتمبر.

المصدر: RT