مصلحة السجون الإسرائيلية تصدر بيانا بشأن اقتحام قسم في سجن رامون الصحراوي (فيديو)

نشرت إدارة السجون الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي ووحدة "الماتسادا"، قسماً في سجن رامون في صحراء النقب حيث يقبع أسرى فلسطينيون.

هذا وأصدر المتحدث باسم إدارة مصلحة السجون بيانا قال فيه: "قام اليوم أفراد إدارة السجون في سجن رامون وعناصر الوحدة المركزية الجنوبية (اليماز) والوحدة الخاصة "ميتسادا" بنشاط عملياتي مدبر في سجن رامون من أجل نقل سجناء ينتمون لتنظيم "الجهاد الإسلامي" إلى الأقسام المختلفة".

وأضاف البيان: "بسبب رفض بعض السجناء الانتقال إلى الغرف المخصصة لهم في هذا السجن، اقتحمت قوات مصلحة السجون غرفهم ونقلتهم إلى الأقسام التي خصصت لهم".

وأردف: "إن مصلحة السجون هي صاحبة السيادة الوحيدة في منشآت الاعتقال، وبهذه الصفة هي الطرف الذي سيحدد جدول الأعمال وكيفية تخصيص السجناء إلى الغرف، وفقا لاحتياجاتها"، متابعا: "مصلحة السجون لن تسمح بالإخلال بالنظام وبالانضباط في كافة منشآت الاعتقال وستواصل العمل على أداء واجبها الأمني".

المصدر: RT