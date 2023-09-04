القناة 13 العبرية: السعودية ترفض منح وزراء إسرائيليين تأشيرات لحضور مؤتمر بعد "عاصفة ليبيا"

أفادت القناة 13 العبرية بأن السعودية رفضت منح وزراء إسرائيليين تأشيرات لحضور مؤتمر، بعد "عاصفة ليبيا"( لقاء وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين).

وذكرت "القناة 13" أنه من المنتظر أن يعقد في السعودية الأسبوع المقبل مؤتمر لليونيسكو، لافتة إلى أنه بعد جهود كثيرة، تمكنت إسرائيل من الحصول على دعوة لوزير الخارجية إيلي كوهين ووزير التعليم يوآف كيش لحضور الحدث، لكن السعوديين راكموا عليهم الصعوبات ولم يقدموا التأشيرات المطلوبة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين كبار أن وزارة الخارجية سحبت الدعوات بناء على طلب الأمريكيين، أي أن الوزراء الإسرائيليين لن يحضروا، بل سيأتي فقط المهنيون الإسرائيليون.

وبينت القناة أنه في المحادثة مع الأمريكيين، قيل لكبار المسؤولين الإسرائيليين إنه "على وجه التحديد بسبب التقدم في الاتصالات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن المطالبة بدخول الوزراء الإسرائيليين إلى أراضيها تضعها في وضع معقد، وبالتالي فإن والنتيجة هي أنه بدلا من عدم سماح السعوديين بدخول الوزراء، ستعلن إسرائيل أنها تسحب الدعوات".

وقال مسؤولون أمريكيون: "هذا ليس الوقت المناسب، إنه سابق لأوانه".

هذا وتشارك بعثة إسرائيلية من 4 ربّاعين لأول مرة ببطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، من 3 حتى 17 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الحصول على تذكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تبذل "جهودا جدية للتغلب على العقبات التي قد تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وفي وقت سابق، نشر موقع "والا" العبري، بعض التفاصيل التي وردت في وثيقة المطالب التي أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية للحصول على تنازلات من أجل تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل

وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية بنظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ RT إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق في حق الوزيرة.

المصدر: القناة 13 + RT