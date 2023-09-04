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لحظات مرعبة.. سقوط خزان وقود لمقاتلة F-4 أمريكية الصنع في موقف سيارات بأنقرة

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شهدت سماء العاصمة أنقرة، ظهر اليوم الاثنين، سقوط خزان وقود إضافي خاص بمقاتلة "F-4" أمريكية الصنع، تابعة للجيش التركي، في موقف سيارات.

لحظات مرعبة.. سقوط خزان وقود لمقاتلة F-4 أمريكية الصنع في موقف سيارات بأنقرة  

ورصد أهالي أنقرة لحظة سقوط القطعة في مأوى سيارات مكشوف تابع للمديرية العامة لشركة النفط التركية "TPAO"، في منطقة تشانكايا بأنقرة. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية، وإنما لحقت أضرار مادية بـ3 سيارات.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هبطت الطائرة المعنية بسلام في إسكي شهير.

لحظات مرعبة.. سقوط خزان وقود لمقاتلة F-4 أمريكية الصنع في موقف سيارات بأنقرة  

وقالت الوزارة في بيان لها: "سقط جزء من الطائرة المقاتلة من طراز F-4 التابعة لقيادة قواتنا الجوية في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معروف في أثناء تحليقها في سماء أنقرة".

وأضاف: "هبطت الطائرة بسلام في ساحة مدينة إسكي شهير. ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث. وتم فتح تحقيق فني تفصيلي".

المصدر: "Hurriyet"

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