كنعاني عن أحداث كركوك: طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أعمال الشغب التي تشهدها مدينة كركوك شمال العراق، مؤكدا أن طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال كنعاني: "هناك أرضية لبعض من التطورات العنيفة لكن الحكومة العراقية جاهزة لمواجهتها، والحكومة العراقية مسؤولة عن الأمن في هذا البلد، وندعم جهودها لدعم الأمن، لكن نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وأكد أن "الحكومة العراقية لديها القدرة على حل القضايا الداخلية وضمان الأمن ولو طلب من إيران أي مساعدة سوف نقوم بذلك"، مشددا على أن "دعم الأمن والاستقرار في دول الجوار لا سيما العراق وسوريا ضمن أولوياتنا، فالأحداث في دول المنطقة تؤثر على المنطقة بكاملها، ونحن نقف مع دول المنطقة وتقدم الدعم أينما طلب منها".

وعن الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بشأن المعارضة الإيرانية المتواجدة في كردستان، قال كنعاني: "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مسؤولة على تنفيذ بنود الاتفاق وهي واضحة ونحن بانتظار تنفيذها بصورة كاملة".

يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارازاني، تبرّع بعدد كبير من الحافلات كي تقوم بنقل زوار الإمام الحسين بمناسبة أربعينية الإمام، إلى داخل المحافظات الجنوبية في العراق.

وقامت تلك الحافلات بالنقل من الشمال إلى الجنوب، لكن حصلت اعتداءات على سائقيها من قبل أشخاص من مدينة كركوك أثناء انتقالها من الإقليم إلى مناطق الجنوب مرورا بكركوك.

وأعقبت تلك الاعتداءات مظاهر احتجاجات وأعمال عنف وقتل وأصيب خلالها حوالي 10 أشخاص معظمهم من القومية الكردية.

وعلى إثر ذلك فرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حظرا للتجوال في كركوك تمهيدا لوقف أعمال العنف.

المصدر: RT