تركيا تدين الاعتداء على مقابر الأتراك في اليونان

أدانت وزارة الخارجية التركية الاعتداء على مقابر المسلمين الأتراك بقرية شرق اليونان على أيدي مجهولين، مطالبة السلطات اليونانية بالكشف عن المتورطين في الهجوم.

وأوضح البيان الصادر عن المتحدث باسم الوزارة تانغو بلغيتش أن شواهد قبور في مقبرة للأقلية التركية تعرضت نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد) للتحطيم على أيدي مجهولين في منطقة نارليكوي بتراقيا الغربية.

وطالب بلغيتش السلطات اليونانية بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ومعاقبتهم بالعقوبة التي يستحقونها والكشف عن الدوافع وراء ارتكاب هذه الواقعة، مشيرا إلى إعلان الأمين العام لوزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية فتح تحقيق في الحادثة.

ودعا المتحدث إلى "اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الاتجاه لمنع حدوث أعمال مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة وأمن الأقلية التركية في تراقيا الغربية"، معتبرا أن استهداف مقابر المسلمين كشف عن "تزايد معاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا، وعن أهمية وإلحاح النضال من أجل الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة".

المصدر: TRT