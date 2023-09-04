مشاهد مرعبة من إسبانيا.. حالة تأهب قصوى بعد "دانا"

تسبب إعصار "دانا" الذي اجتاح إسبانيا أمس الأحد بفيضانات عارمة أدت لانجراف الطرقات وإغراق المنازل، وسط تحذيرات من خدمات الطوارئ.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، مما يعني خطرا شديدا محتملا، في منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس، وقالت إن ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع من الأمطار قد تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

وأرسلت خدمات الطوارئ في مدريد رسائل نصية إلى السكان تحذرهم من مخاطر الفيضانات وتنصحهم بعدم استخدام المركبات، وأوقفت رابطة الدوري الإسباني المباراة المسائية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التنبيه.

Unfortunately the threat of a serious flash flooding event across central Spain appears to be materializing. This is Guadamur, Toledo. pic.twitter.com/16ZuOb6Wqx — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 3, 2023

ووصلت نتائج الطقس السيئ في مدريد إلى مترو الأنفاق، حيث أظهرت فيديوهات متداولة الركاب وهم محاصرون داخل القطارات التي تم تعليق حركتها، بينما كانت سيول من الأمطار تجتاح المكان، كما تم تسجيل انقطاه في التيار الكهربائي بالعديد من المناطق.

من جهته، نصح عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، جميع السكان بالبقاء في منازلهم، وقال في منشور على منصة "X": "بسبب الوضع الاستثنائي وغير الطبيعي، الذي سيتم فيه تحطيم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم اليوم".

Major flooding unfolding in Spain 🇪🇸 right now as heavy storms batter the peninsula. This from Camping Alfacs in Tarragona.pic.twitter.com/igKOGjcGk8 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 3, 2023

وفي ألكانار، تاراغونا، على الساحل الشرقي لإسبانيا، حبست خدمات الطوارئ السكان أيضا في منازلهم بسبب الفيضانات، بعد هطول 215 لترا لكل متر مربع من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Two people rescued after their car was caught by flooding in #Rábita, #Granada in #Spain today. Watch until the end to see the car.#ClimateEmergencypic.twitter.com/6TVFoJqo2l — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 3, 2023

المصدر: RT+ وكالات