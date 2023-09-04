فيديو متداول لعناصر من "داعش" يتوعدون "قسد" ويهددون بالتدخل في شرق سوريا

انتشر فيديو لمجموعة قالوا إنهم من "داعش" يتوعّدون "قوات سوريا الديمقراطية"، ويهددون بالتدخل في مواجهات شرق الفرات واقتحام مخيم الهول وتحرير رفاقهم من المعتقلات شرقي سوريا.

وتشهد مناطق ريف دير الزور شمال شرقي سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية، بعد أن أعلنت العشائر النفير العام لطرد "قسد" من مناطقها.

إقرأ المزيد

وتمكن مسلحو العشائر من السيطرة على معظم الشطر الشرقي من مدينة دير الزور وطرد قوات "قسد" من عدة قرى.

واندلعت الاشتباكات بعد اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة" في مناطق الشحيل والذيبان والسوسة في ريفي دير الزور الشمالي، والغربي.

المصدر: RT