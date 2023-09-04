صحيفة تركية: أردوغان سيبحث مع بوتين اليوم مقترح وساطته للتسوية في أوكرانيا

ذكرت صحيفة Milliyet التركية نقلا عن مصادرها أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".

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وسيجتمع بوتين وأردوغان اليوم الاثنين في سوتشي لبحث صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.

المصدر: نوفوستي