إغلاق سجن في مينيسوتا بعد رفض حوالي 100 سجين العودة إلى زنازينهم

أعلن سجن بولاية مينيسوتا حالة إغلاق طارئة واستدعاء فريق تفاوض بعد رفض حوالي 100 سجين في أحد عنابر السجن العودة إلى زنازينهم، بحسب ما ذكره بيان إدارة السجون في الولاية يوم الأحد.

وأعلن متحدث باسم فريق العمليات الخاصة في بيان نشرَ فريق الاستجابة الطارئة أيضا "بدافع الحذر الشديد"، مشيرا إلى أن الوضع "مستقر حاليا" وأن سبب رفض السجناء "العودة إلى زنازينهم لا يزال غير واضح".

من جهتها، قالت السلطات إن ضابطين في منشأة "ستيلووتر" الإصلاحية لا يزالان آمنين في منطقة مراقبة محصنة وعلى اتصال بموظفي السجن. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

المصدر: أ ب