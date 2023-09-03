نتنياهو يتحدث عن مشروعات كبرى حال تطبيع إسرائيل علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، فكرة بناء مشاريع البنية التحتية مثل كابل الألياف الضوئية الذي يربط دول آسيا وشبه الجزيرة العربية بأوروبا عبر إسرائيل وقبرص.

وبعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عقب وصوله قبرص، أوضح نتنياهو أنه "واثق تماما" من أن إنشاء مثل هذا "الممر" للبنية التحتية الذي يربط آسيا بأوروبا عبر إسرائيل أمر قابل للتنفيذ، لافتا إلى أن "هذه المشروعات يمكن أن تنفذ في حال طبعت إسرائيل علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة"، حيث قادت الاتفاقات الإبراهيمية التي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 2020 إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، فيما تحاول إدارة لرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية.

وأضاف نتنياهو: "أحد الأمثلة والشيء الأكثر وضوحا هو أن اتصال الألياف الضوئية..هو الطريق الأقصر..إنه الطريق الأكثر أمانا، إنه الطريق الأكثر توفيرا"، إذ يعتبر عرض الزعيم الإسرائيلي امتداد لروابط الطاقة المقترحة مع قبرص واليونان كجزء من التعاون المتنامي في مجال الطاقة، في أعقاب اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية لكل من إسرائيل وقبرص.

هذا وأكد نتنياهو أنه هو الرئيس القبرصي يتطلعان للمضي قدما في خطط لإقامة كابل كهرباء تحت مياه البحر بطاقة 2000 ميغاوات يعرف باسم الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي، والذي يربط إسرائيل بقبرص واليونان ويهدف إلى العمل كمصدر احتياطي لإمدادات الطاقة لكل من إسرائيل وقبرص.

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنت تريد أن تكون على اتصال بمصادر الطاقة الأخرى التي يمكن أن تسمح بالمزيد من الاستخدام الأمثل للطاقة أو توفر لك الطاقة عندما يكون هناك انقطاع في بلدك..هذا شيء يمكن أن نناقشه بجدية ونأمل أن نحققه"، حيث يتضمن رابط الطاقة الآخر اقتراحا من قبرص بإقامة خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي البحري من كل من إسرائيل وقبرص إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، حيث يمكن استخدامه كوقود لمولدات الكهرباء أو من المحتمل تسييله للتصدير عن طريق السفن.

من جهته، ، اعتبر الرئيس القبرصي أنه نظرا لأن أوروبا بحاجة لتنويع مصادر الطاقة في ضوء الأزمة الروسية في أوكرانيا، فإن قبرص وإسرائيل تتطلعان لتطوير "ممر طاقة موثوق" يربط حوض شرق المتوسط بأوروبا عبر مشروعات تشتمل على خطوط أنابيب الغاز ووحدات معالجة الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: "أ ب"