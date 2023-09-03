بوتين يستذكر نجاحات تشارلي تشابلن خلال حديثه للطلاب عن صفات القادة

استذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه لطلاب المدارس، يوم الجمعة، الفنان العالمي الشهير تشارلي تشابلن، الذي حاز على شهرته الواسعة نتيجة إيمانه وحبه لعمله.

وقال بوتين للطلاب في معرض حديثه خلال درس مفتوح بعنوان "تحدث عن المهم" عندما سئل عن الصفات القيادية: "لا يهم ماذا تمارسون، المهم أن تمارسوا ما تحبون، وتبذلوا جهدكم في ذلك، ومع الوقت ستحققون النتائج المرجوة، وحينها ستشعرون بأهمية ما فعلتموه والأهم من ذلك ستشعرون بلذة النصر، وستكونون مثالا يقتدى به لمن سيأتي بعدكم، وهذا وبشكل تدريجي ستتشكل شخصيات مثالية لتكون قدورة لغيرها، بما في ذلك القادة".

وأكد أن من يثابر ليصل إلى أهدافه وطموحاته بشكل تلقائي يصبح قدوة لغيره، مضيفا: "لا تخجلوا من أحلامكم، فقط ثابروا وتقدموا".

واستعرض مقطعا طريفا من أحد أفلام تشارلي تشابلن كدليل واقعي لكلامه، "حيث حمل علما سقط من أحد السيارات في الطريق، ليستدير ويتفاجأ بحشد من الناس يتبعونه على أنه قائدهم في المسيرة"، ليحث الطلاب والمراهقين على السعي لتحقيق أحلامهم.

المصدر: RT