سيناتور أمريكي يزعم وجود "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات القادمة

زعم السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأنه يوجد "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب التعديل الرابع عشر.

وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" ردا على سؤال حول إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم شن الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا.. لذلك، أعتقد أن هناك حجة قوية".

وبموجب القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، يمكن استبعاد أي شخص شغل سابقا منصبا مدنيا أو عسكريا من الانتخابات إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام في قضية اقتحام مبنى الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع إجراءات هذه العملية.

وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع الولايات المتحدة"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.

وفي 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت لاحق، ألقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة من قبل سلطات إنفاذ القانون بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.

المصدر: RT