السلطات الأمريكية تحقق في حالة وفاة بمهرجان "الرجل المحترق" في صحراء نيفادا

أعلن مكتب عمدة (شريف) مقاطعة بيرشينغ بولاية نيفادا الأمريكية أن السلطات تحقق في وفاة شخص خلال مهرجان "الرجل المحترق" للموسيقى والفنون في صحراء نيفادا، حيث ضربت عاصفة ممطرة المنطقة.

ونقلت قناة NBC News بيانا من مكتب عمدة مقاطعة بيرشينغ جاء فيه: "هذه الوفاة قيد التحقيق، ولا توجد معلومات إضافية متاحة في الوقت الحالي".

بالإضافة إلى ذلك، قال مكتب الشريف للصحفيين إن ما يزيد قليلا عن 70 ألف شخص تقطعت بهم السبل حاليا في مكان إقامة المهرجان، بسبب الأمطار الغزيرة التي جرفت طريق الخروج.

وعلى الرغم من قرار بعض المشاركين محاولة مغادرة منطقة الحدث سيرا على الأقدام على أمل عبور الصحراء بمفردهم، إلا أن السلطات تحث الناس على البقاء حيث هم حتى تسمح الظروف بالخروج الآمن.

وبسبب الوحل الذي تحول إليه موقع المهرجان، في مدينة "بلاك روك سيتي" المؤقتة، أوقف المنظمون روابط النقل مع العالم الخارجي وأوصوا المشاركين بالتوفير في الماء والغذاء والوقود.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن رمال الصحراء أصبحت بعد هطول الأمطار طبقة من الطين اللزج يصل ارتفاعها إلى الكاحل، ويضطر الناس إلى لف أقدامهم بأكياس تداركا للغطس بأقدامهم في الوحل.

ويحضر هذا الحدث الذي يستمر أسبوعا، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر. ومن غير الواضح كم هو عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

المصدر: RT