بقيمة 3 مليارات دولار.. تل أبيب تنتظر موافقة واشنطن لشراء 25 مقاتلة "إف-35"

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها تقدمت بطلب للولايات المتحدة لشراء السرب الثالث من مقاتلات "إف-35" الأمريكية الصنع، وذلك بعد موافقة وزيرها، يوآف غالانت على الصفقة.

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وكشفت وزارة الأمن، أنها ستشتري من الحكومة الأمريكية 25 طائرة من طراز "إف-35" من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" في صفقة تشمل الدعم والصيانة.

وفي بيان لها، أضافت الوزارة: "عند إتمام الصفقة، سيتم توسيع أسطول طائرات الشبح الأكثر تقدما في العالم، والتي يديرها سلاح الجو الإسرائيلي، إلى 75".

وتابعت الوزارة أن "توريد الطائرات إلى الجيش الإسرائيلي سيبدأ في عام 2027 بمعدل 3 طائرات سنويا". وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية.

يشار إلى أنه في إطار الاتفاق الأصلي بين الحكومتين، التزمت الشركة المصنعة للطائرة، "لوكهيد مارتن"، والشركة المصنعة للمحركات، "برات آند ويتني"، بالتشارك مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات "إف-35".

المصدر: i24news