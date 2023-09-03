نتنياهو: سياجنا مع مصر منع تسلل مليون إفريقي كانوا سيدمرون إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تشييد السياج على الحدود مع مصر منع تسلل أكثر من مليون شخص من إفريقيا، متعهدا ببناء سياج مماثل على حدود الأردن.

وأكد نتنياهو، في تدوينة، تمكن تل أبيب من إيقاف مليون متسلل من إفريقيا وصفهم بأنهم من الذين "كانوا سيدمرون إسرائيل"، مضيفا "إننا في الوقت الراهن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضا".

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وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تظاهرات شهدتها تل أبيب يوم أمس السبت، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في المدينة، أدت إلى إصابة 27 شرطيا، وإلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مراسلتنا بأن أعمال شغب اندلعت خلال تظاهرة للاجئين الإرتيريين في إسرائيل، وأدت إلى تكسير محال تجارية، وإصابة 27 شرطيا إسرائيليا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت أن التظاهرة جرت مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة 11 متظاهرا، 3 منهم إصاباتهم خطيرة.

من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو بالتسبب بالفوضى والفشل في حل أزمة المهاجرين الأفارقة.

ويتهم المتظاهرون إسرائيل بدعم "دكتاتور إريتريا"، بدليل إغلاق الشرطة مداخل شارع ياد حروتس من كافة الاتجاهات.

المصدر: RT