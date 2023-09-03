إيران تصدر قرارا عاجلا لمواطنيها من زوار كربلاء للعودة من العراق قبل حلول الأربعين

أصدرت لجنة الأربعين المركزية في إيران، اليوم الأحد، بيانا دعت فيه زوار الأربعين الإيرانيين بالعودة إلى البلاد قبل حلول يوم أربعين الإمام الحسين الذي يصادف يوم الأربعاء.

وفي بيانها، دعت اللجنة "كل الزوار الإيرانيين الأعزاء الذين شاركوا في مسيرة الأربعين العالمية، للعودة إلى البلاد قبل حلول يوم الأربعين تفاديا لذروة الازدحام".

هذا وحثت اللجنة السائقين على "أخذ قسط كاف من الراحة قبل توجههم إلى الوطن والالتزام بقوانين السير، والتقليل من مدة الإقامة في العتبات المقدسة خاصة كربلاء".

وطالبت اللجنة في البيانممن لديهم تذاكر طيران للعودة بـ"الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بـ5 ساعات على الأقل".

هذا وأثار مقطع فيديو لضابط عراقي ينزل علم إيرانيا رفعه أحد الزائرين الإيرانيين لأربعين الإمام الحسين في العراق جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، شخصين في محافظة كربلاء اعتديا على زائر إيراني وصل العراق للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

المصدر: "فارس" + RT