مسؤولون أمريكيون في الجزيرة السورية لبحث الأوضاع مع "قسد" وزعماء عشائر دير الزور

عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا مع قوات "قسد" وزعماء العشائر في الجزيرة السورية لبحث "التوتر الحاصل في دير الزور"، وفق ما أعلنه حساب السفارة الأمريكية في سوريا على شبكة "X".

وجاء في منشور على حساب السفارة الأمريكية في دمشق: "التقى نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش وقائد عملية OIR (قائد مكتب إدارة الداخلية) اللواء فويل في شمال شرق سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وزعماء القبائل من دير الزور، واتفقوا على "أهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، ومخاطر التدخل الخارجي في دير الزور، وضرورة تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وضرورة وقف تصعيد العنف في أسرع وقت ممكن".

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كما أكدوا على "أهمية الشراكة الأمريكية القوية مع قوات سوريا الديمقراطية في جهود دحر داعش".

NEA Deputy Assistant Secretary Goldrich and OIR Commander Major General Vowell met in northeast Syria with the SDF, the SDC, and tribal leaders from Deir El-Zour. They agreed on the importance of addressing the grievances of residents of Deir El-Zour, the dangers of outsiders… — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) September 3, 2023

وتتواصل الاشتباكات بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية في مناطق ريف دير الزور، حيث فرضت العشائر سيطرتها على غالبية الشريط الشرقي للمدينة وطردت قوات "قسد" من عدة قرى.

هذا وأحرقت العشرات من المصفحات الأمريكية الصنع في الصراع الدائر بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومسلحين موالين لعشائر عربية في ريف دير الزور، بحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتدمت الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور ومسلحين موالين لعشائر عربية في تلك المناطق إثر اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، وأغلب هذه الاشتباكات تجري في مناطق الشحيل والذيبان والسوسة في ريف دير الزور الشمالي والغربي.

المصدر: RT